Hokeiści Carolina Hurricanes jako pierwsi awansowali do trzeciej rundy play off rozgrywek NHL o Puchar Stanleya. Rywalizację z New York Islanders rozstrzygnęli już w czwartym meczu, pokonując rywali przed własną publicznością 5-2.

W drużynie z Raleigh wyróżnili się Finowie Teuvo Teravainen i Sebastian Aho - każdy z nich strzelił gola i zaliczył asystę. Do siatki "Wyspiarzy" trafili także Greg McKegg, Justin Williams i Rosjanin Andriej Swiecznikow.

Wcześniej Hurricanes nigdy nie zwyciężyli w fazie play off 4-0, choć mają w dorobku Puchar Stanleya, zdobyty w 2006 roku. Teraz przed nimi kilka dni na odpoczynek w oczekiwaniu na przeciwnika w finale Konferencji Wschodniej - Boston Bruins lub Columbus Blue Jackets. W rywalizacji tych drużyn jest remis 2-2.

W drugim piątkowym spotkaniu Saint Louis Blues przegrali z Dallas Stars 1-2. W półfinale Konferencji Zachodniej prowadzi drużyna z Teksasu 3-2.

Gole dla "Gwiazd" zdobyli na początku pierwszej i drugiej tercji Jason Spezza i Esa Lindell. Gospodarze osiągnęli sporą przewagę w strzałach na bramkę (39-27), ale krążek do siatki posłał tylko Jaden Schwartz w 49. minucie.

Szósty mecz, w którym Stars mogą przypieczętować awans do trzeciej rundy, odbędzie się w niedzielę w Dallas.

Puchar Stanleya w hokejowej lidze NHL:

Konferencja Wschodnia:

Carolina Hurricanes - New York Islanders 5-2

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 4-0 dla Hurricanes)

Bramki i asysty: 5. Aho (Teräväinen, Faulk), 23. Teräväinen (Foegele, Aho), 24. McKegg (Pesce, Martinook), 29. Williams (Staal, Niederreiter), 56. Swecznikow (Faulk) - 3. Barzal (Toews, Eberle), 59. Nelson (Mayfield, Toews).

Konferencja Zachodnia:

Saint Louis Blues - Dallas Stars 1-2

Bramki: 49. Schwartz - 3. Spezza (Seguin, Janmark), 27. Lindell (Radułow, Klingberg).



(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 3-2 dla Stars)

