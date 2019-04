Zdecydowanie najlepsi w sezonie zasadniczym hokeiści Tampa Bay Lightning przegrywają już 0-2 z Columbus Blue Jackets w pierwszej rundzie walki o Puchar Stanleya. W piątek goście wygrali na Florydzie 5-1. Rywalizacja w play off NHL toczy się do czterech zwycięstw.

Zdjęcie Matt Duchene #95 z Columbus Blue Jackets przed bramką Andrieja Wasilewskiego z Tampy. /AFP

"Należy pamiętać, że to dopiero połowa drogi. O kolejne dwa zwycięstwa będzie niesamowicie trudno. Musimy nadal głowy trzymać nisko, zachować pokorę i maksymalną koncentrację" - podkreślił Matt Duchene, który zdobył gola dla gości i miał trzy asysty.

Pozostałe bramki dla Blue Jackets, którzy po dwóch tercjach prowadzili 3-0, uzyskali Cam Atkinson, Zach Werenski, Riley Nash i Rosjanin Artemi Panarin. Rodak tego ostatniego Andriej Wasilewski obronił 22 strzały gospodarzy.

Przed rokiem ekipa z Columbus pierwszą rundę play off rozpoczęła od dwóch wygranych z Washington Capitals, ale przegrała cztery kolejne potyczki, a rywale później sięgnęli po Puchar Stanleya.

"Play off to coś zupełnie innego niż sezon regularny. Wszystko dzieje się bardzo szybko. Syrena alarmowa wyje już dla nas bardzo głośno, ale wciąż jesteśmy w grze. Czasem takie trudności hartują, pozwalają się zintegrować grupie jeszcze bardziej" - analizował trener Lightning Jon Cooper.

W dwóch otwierających serię spotkaniach zawiódł m.in. Nikita Kuczerow. Rosjanin z dorobkiem 128 punktów był najskuteczniejszym zawodnikiem sezonu zasadniczego, ale w play off na razie nie ma się czym pochwalić, co więcej pod koniec trzeciej tercji został odesłany na 10-minutową karę za brutalne zagranie. W sobotę władze ligi zdecydują, czy będzie mógł wystąpić w kolejnym meczu, który jest zaplanowany na niedzielę.

"Nie można się obrażać na rzeczywistość, trzeba się z nią zmierzyć. Jesteśmy lepsi niż pokazały te dwa pojedynki, musimy właściwie zareagować i znaleźć sposób na wygrywanie" - podsumował kapitan drużyny z Tampy Steve Stamkos.

Na Zachodzie dwa mecze na wyjeździe wygrali St. Louis Blues, którzy w piątek pokonali Winnipeg Jets 4-3 i też prowadzą 2-0 w play off.

Dwa gole dla gości uzyskał Szwed Oskar Sundqvist, ale decydujące okazało się trafienie Ryana O'Reilly'ego w 44. minucie.

"Play off polega na tym, że trzeba wygrać cztery spotkania w serii, a nie dwa. Dwa zwycięstwa nie oznaczają awansu, więc z tej perspektywy nasza sytuacja się nie zmienia" - zauważył skrzydłowy Jets Blake Wheeler, który zdobył gola i popisał się jedną asystą.

Wyniki. Konferencja Wschodnia:

Tampa Bay Lightning - Columbus Blue Jackets 1-5

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw - 2-0 dla Columbus Blue Jackets)

New York Islanders - Pittsburgh Penguins 3-1

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw - 2-0 dla New York Islanders)

Konferencja Zachodnia

Winnipeg Jets - St. Louis Blues 3-4

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw - 2-0 dla St. Louis Blues)

San Jose Sharks - Vegas Golden Knights 3-5

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw - 1-1)



