Koszmar na lodzie, zawodnik zalał się krwią. To, co zrobił potem, zdumiewa

Straszna scena w meczu Golden Knights - Jets. Na lodzie polała się krew

Wszystko zaczęło się od pewnego incydentu, do którego doszło już w pierwszej tercji potyczki. Pod bramką Golden Knights wywiązało się spore zamieszanie, w trakcie którego Barron został pchnięty przez jednego z oponentów i upadając niestety nadział się wręcz twarzą na łyżwę bramkarza VGK Laurenta Brossoita:

Efekt? Oczywiście znaczne rozcięcie i wyraźne krwawienie. 24-latek natychmiast udał się do szatni, gdzie został dokładnie opatrzony. Szczęście w nieszczęściu nie doszło tu do uszkodzenia oka - kilka centymetrów dalej i prawdopodobnie byłoby ono nie do odratowania.