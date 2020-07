Zdrowie rodziny ważniejsze jest od hokeja - tak uznało siedmiu graczy najlepszej hokejowej ligi świata, którzy odmówili wzięcia udziału w przewidzianym na 1 sierpnia restarcie. Nie ma wśród nich gwiazd. Emocjonujące słowa przekazał kibicom Travis Hamonic z Calgary Flames.

Wczoraj do godz. 17 czasu wschodniego w Ameryce Północnej hokeiści mieli czas do zgłoszenia swej odmowy uczestnictwa we wznowieniu sezonu, pomimo epidemii. Sprzeciwiło się siedmiu graczy. Jako pierwszy zrobił to obrońca Calgary Hamonic. Opublikował emocjonujące oświadczenie.

"Bóg obdarzył mnie talentem i szansą gry w NHL. Gra w tej lidze jest wielkim przywilejem i powodem do dumy, którymi cieszyłem się szczególnie w tak wspaniałym klubie, jakim jest Calgary Flames.

Najważniejsze jednak, że Bóg dał szansę mojej rodzinie ujrzenia z bliska jego miłości i łaski, gdy nasza córka zmagała się w zeszłym roku z ostrym wirusem dróg oddechowych.

Podobnie jak wszyscy rodzice, staramy się za wszelką cenę zapewnić opiekę i bezpieczeństwo naszej córce, ustrzec ją przed każdym zagrożeniem. W zeszłym roku spędziliśmy długie i wstrząsające tygodnie w szpitalu, przy łóżku córki. Po tym wszystkim co przeszła, nie chcemy ją narażać na ewentualne skutki zakażenia COVID-19" - oświadczył 29-letni hokeista, który w tym sezonie zdobył trzy gole i zanotował dziewięć asyst w 50 meczach.