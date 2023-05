Kanonada w finałach. Zdecydowała dogrywka i gol... zza bramki [WIDEO]

Jako pierwsi gola zdobyli goście. Knights pod koniec pierwszej tercji źle wybili krążek z własnej tercji. Przejął go Jason Robertson, który z bliskiej odległości pokonał bramkarza. Zespół z Las Vegas żmudnie odrabiał straty. Wyrównał William Karlsson, który posłał do siatki krążek odbity od bandy. W ostatniej części gry ten sam zawodnik podwyższył na 2:1, popisując się nienaganną techniką. "Gwiazdy" stosunkowo szybko wyrównały, po składnej akcji zespołu, a do remisu doprowadził Roope Hintz.