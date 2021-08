Od kilku miesięcy wiadomo o ogromnym długu, jaki ma Evander Kane. Kanadyjczyk złożył wniosek o bankructwo, jego zobowiązania do spłaty mają wysokość blisko 30 milionów dolarów.

Oliwy do ognia dolała żona hokeisty, która wpisami w mediach społecznościowych zaalarmowała NHL o możliwym nielegalnym procederze podejmowanym przez męża. Oskarżyła go o udział w zakładach bukmacherskich, miały dotyczyć meczów, w których sam brał udział.

"Jak to jest, że NHL pozwala hazardziście kontynuować obstawianie meczów, w których sam bierze udział? Nie wiem jak opisać to, co robi ten człowiek. Porzucił swoją ciężarną żonę i roczną córeczkę" - napisała Anna Kane.

Na te informacje szybko zareagowała najlepsza liga świata, zapowiadając wszczęcie dochodzenia w tej sprawie. W razie udowodnienia winy, hokeiście grożą poważne konsekwencje prawne.

