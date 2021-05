Hokeiści St. Louis Blues awansowali do play off NHL

Hokeiści St. Louis Blues przegrali po dogrywce z Vegas Golden Knights, ale punkt zdobyty w tym meczu pozwolił im zapewnić sobie jako 14. drużynie miejsce w play off ligi NHL.

Blues wygrywali na wyjeździe już 3-1, ale gospodarze zdołali doprowadzić do dogrywki. Gola na wagę zwycięstwa Golden Knights zdobył na 17 sekund przed końcem dodatkowego czasu gry Jonathan Marchessault.

Mimo porażki hokeiści ze St. Louis mogli w piątek świętować, bowiem dzięki porażce Los Angeles Kings z Colorado Avalanche 2-3 zapewnili sobie awans do play off. Z kolei Golden Knights odnieśli szóste kolejne zwycięstwo we własnej hali i prowadzą w West Division.

Szanse na play off przedłużyli w piątek Dallas Stars, pokonując na wyjeździe pewny już awansu zespół Tampa Bay Lightning 5-2. Bohaterem meczu był Joe Pavelski, który zdobył dwie bramki i miał dwie asysty.

Stars walczą o czwarte miejsce w Central Division z Nashville Predators, do których tracą dwa punkty. Wiadomo już, że w pierwszej rundzie play off Lightning zmierzą się z Florida Panthers. Będzie to pierwsze spotkanie drużyn z Florydy poza sezonem regularnym.

