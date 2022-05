Edmonton Oilers blisko finału na Zachodzie

Oprac.: Paweł Pieprzyca NHL

Hokeiści Edmonton Oilers pokonali Calgary Flames 53 i objęli prowadzenie 3-1 w serii play-off w półfinale Konferencji Zachodniej NHL. Do awansu brakuje im już tylko jednej wygranej. Z kolei na Wschodzie New York Rangers zwyciężyli Carolina Hurricanes 4-1 i doprowadzili do remisu 2-2.

Zdjęcie Hokeiści Edmonton Oilers / AFP