Dramatyczny mecz. Prowadzili 5-1 i roztrwonili przewagę!

Gaudreau wykorzystał swoją szansę chwilę po tym, jak Roope Hintz zaprzepaścił swoją próbę. Hintz mógł zostać bohaterem spotkania, gdyż w regulaminowym czasie zaliczył drugiego w karierze hat-tricka. I to jego gol doprowadził do remisu 5-5, a w konsekwencji do dogrywki.