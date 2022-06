Czekali 21 lat, aby awansować do wielkiego finału

Po dwóch tercjach wydawało się, że "Nafciarze" wciąż pozostaną w grze. Prowadzili bowiem 3-1. Trzecią tercję przegrali jednak 2-4 i do rozstrzygnięcia spotkania potrzebna była dogrywka.

W jej drugiej minucie zwycięskiego gola dla przyjezdnych strzelił Artturi Lehkonen. Fin po raz drugi wprowadził swoją ekipę do finału Pucharu Stanleya, zdobywając bramkę w doliczonym czasie (rok temu uczynił to grają w Montreal Canadiens). To dopiero drugi taki przypadek w historii NHL. W latach 1938-39 tego samego dokonał Gordie Drillon w barwach Toronto Maple Leafs.

NHL. Colorado Avalanche czeka na Rangers albo Lightning

Hokeiści "Lawiny" zagrają w decydującym dwumeczu o Puchar Stanleya po raz pierwszy o 2001 roku.

Ich rywalem będzie albo New York Rangers, albo broniący trofeum Tampa Bay Lightning. Ci pierwsi prowadzą w finale Konferencji Wschodniej 2-1.

Finał Konferencji Zachodniej:

Edmonton Oilers - Colorado Avalanche 5-6 po dogrywce

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: Avalanche wygrali 4-0)