"Błyskawice" nie rezygnują z walki o Puchar Stanleya

Zespół z Tampy na miarę przydomku, czyli błyskawicznie, podniósł się po klęsce 0:7 w meczu numer dwa. Po raz pierwszy od 1919 roku ekipa, która w przegrała finałową potyczkę różnicą siedmiu goli, odniosła zwycięstwo w kolejnym spotkaniu.

Początek nie zapowiadał pewnej wygranej gospodarzy, bo szwedzki kapitan Avalanche Gabriel Landeskog w dziewiątej minucie zapewnił swojej drużynie prowadzenie. Po kolejnych pięciu minutach było już jednak 2:1 dla miejscowych, a gole zdobyli Anthony Cirelli i Czech Ondrej Palat.

Druga tercja była popisem hokeistów "Błyskawic". Zdobyli oni cztery bramki, a rywale odpowiedzieli tylko drugim trafieniem Landeskoga, któremu po raz drugi asystował Fin Mikko Rantanen. Wynik 6:2 nie uległ już zmianie w ostatnich 20 minutach gry. Drużyna z Denver doznała pierwszej w tegorocznym play off wyjazdowej porażki.

Reklama

Palat, Steven Stamkos i Pat Maroon zaliczyli po golu i asyście wśród gospodarzy, a Szwed Victor Hedman i Rosjanin Nikita Kuczerow dwukrotnie otwierali kolegom drogę do bramki. Z kolei Andriej Wasilewski obronił 37 z 39 strzałów rywali.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. NHL. Mecze w nietypowej scenerii. Wideo INTERIA.TV

W finale Konferencji Wschodniej Lightning także przegrali pierwsze dwa pojedynki z New York Rangers, a później czterokrotnie ich pokonali, dzięki czemu po raz trzeci z rzędu zameldowali się w finale play off. Ekipa z Florydy walczy o czwarty w historii klubu, a trzeci z rzędu Puchar Stanleya. Ostatni raz udało się to New York Islanders w latach 1980-83, kiedy sięgnęli po najcenniejsze trofeum w klubowym hokeju w czterech kolejnych edycjach.

"Błyskawice" w ciągu trzech lat rozegrał już 64 spotkania w play off, czyli niemal... dodatkowy sezon, bo w części zasadniczej każdy zespół rozgrywa po 82 mecze.

"Myślę, że te ostatnie lata to jest przyczyna, że znowu jesteśmy w finale, że wygraliśmy dziś, że potrafimy odwracać losy rywalizacji i nigdy się nie poddajemy. Tego się właśnie przez te lata nauczyliśmy. Gdy jest się z tą drużyną na co dzień, gdy się obserwuje, jak ci zawodnicy pracują, jak się rozwijają, to nabiera się przekonania, że właśnie na takie rzeczy ich stać" - przyznał trener Lightning Jon Cooper.

A kapitan zespołu z Tampy Steve Stamkos, który występuje w nim od 2008 roku, dodał: "Nie potrafię zrozumieć i wytłumaczyć, dlaczego tak słabo zaczęliśmy finałową serię, ale... wróciliśmy. Jest tylko 1-2 i zabawa wciąż trwa".