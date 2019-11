Przy okazji dzisiejszego meczu Buffalo Sabres z Tampa Bay Lightning w Sztokholmie NHL ogłosiła wstępne plany przyszłorocznych gier na Starym Kontynencie w ramach Global Series.

Sezon 2020-21, w październiku, w hali O2 Arena w Pradze, rozpoczną ekipy Boston Bruins i Nashville Predators, a później, w trakcie jesieni, na dwa spotkania do Hartwall Areny w Helsinkach przylecą Colorado Avalanche oraz Columbus Blue Jackets.



Ale to nie wszystkie zaplanowane na przyszły rok występy drużyn z NHL w Europie. Bruins i Predators zakończą bowiem swoje obozy przygotowawcze do sezonu 2020-21 odpowiednio - w Niemczech i Szwajcarii. Ich próbami generalnymi będą spotkania towarzyskie z Adlerem Mannheim (Bruins), który jeszcze niedawno grał przeciwko GKS-owi Tychy w Hokejowej Lidze Mistrzów, i SC Berno (Predators). Dokładne daty poszczególnych meczów zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.



- Wierzymy, że każdy mecz, jaki rozgrywamy w Europie zostanie wyprzedany w ciągu kilku godzin - powiedział w Sztokholmie komisarz NHL Gary Bettman. - To ten sam powód, dla którego takim sukcesem są europejskie mecze tygodnia na antenach naszych partnerów medialnych. Chodzi o to, że hokej jest naprawdę globalnym sportem, a fani w Europie kochają tę dyscyplinę. To dlatego za każdym razem tu wracamy. Niezależnie od tego, gdzie kibice oglądają, doceniają niesamowitą szybkość, umiejętności techniczne i talent, jaki mamy w dzisiejszej NHL.



Przyszły sezon będzie już 9., w którym odbędą się mecze NHL w Europie. Po obecnych rozgrywkach łącznie będzie za nami 28 takich meczów. Przyszłoroczne spotkanie Bruins z Predators będzie szóstym rozgrywanym w Pradze, a po dwóch grach w Helsinkach stolica Finlandii będzie miała za sobą osiem takich meczów.



Gary Bettman nieco zepsuł święto Szwedom, zapowiadając właśnie w Sztokholmie, że za rok cykl Global Series ich kraj ominie, ale na pocieszenie dodał, że ma do niego wrócić w sezonie 2021-22. Poinformował także, że prowadzone są rozmowy na temat zorganizowania meczów NHL w krajach Europy Wschodniej, w tym w Rosji, gdzie jeszcze takie nigdy się nie odbywały. Zapytany o pomysł rozegrania na Starym Kontynencie meczów pod gołym niebem odpowiedział, że obecnie nie widzi wielkiego zainteresowania takim wydarzeniem, a lidze zależy na tym, by fanom w Europie dać NHL w klasycznej formie, czyli mecze w halach, choć zastrzegł, że w przyszłości może się pojawić pomysł rozegrania spotkania na stadionie.



Komisarz NHL był także w stolicy Szwecji pytany o udział hokeistów ligi w igrzyskach olimpijskich w Pekinie. Odparł, że to "skomplikowana kwestia". - Puszczanie zawodników NHL na igrzyska to dla nas wyzwanie. Wiem, że hokeiści kochają reprezentować swoje kraje, a ci, którzy nie są powoływani do reprezentacji lubią mieć przerwę w trakcie sezonu, ale z naszego punktu widzenia jest to ogromna wyrwa w rozgrywkach - powiedział.



Wyniki piątkowych meczów hokejowej ligi NHL:

Buffalo Sabres - Tampa Bay Lightning 2-3

Edmonton Oilers - New Jersey Devils 4-0

Winnipeg Jets - Vancouver Canucks 4-1

Detroit Red Wings - Boston Bruins 4-2

Tabele:

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

1. Boston 11 3 2 58 40 24

2. Toronto 9 5 3 58 54 21

3. Buffalo 9 5 2 47 43 20

4. Florida 7 3 5 55 56 19

5. Montreal 8 5 3 58 52 19

6. Tampa Bay 7 5 2 47 49 16

7. Ottawa 5 9 1 41 50 11

8. Detroit 5 12 1 39 70 11

METROPOLITAN DIVISION

1. Washington 12 2 3 69 53 27

2. NY Islanders 11 3 1 47 34 23

3. Pittsburgh 9 6 1 55 42 19

4. Carolina 9 6 1 52 46 19

5. Philadelphia 8 5 2 50 48 18

6. NY Rangers 7 6 1 46 45 15

7. Columbus 6 7 3 38 54 15

8. New Jersey 4 7 4 40 60 12

WESTERN CONFERENCE

CENTRAL DIVISION

1. St. Louis 11 3 3 54 49 25

2. Nashville 9 5 2 64 52 20

3. Colorado 9 5 2 58 47 20

4. Winnipeg 9 7 1 48 52 19

5. Dallas 8 8 1 41 42 17

6. Chicago 5 7 3 38 46 13

7. Minnesota 5 10 1 42 57 11

PACIFIC DIVISION

1. Edmonton 11 5 2 52 46 24

2. Calgary 10 7 2 57 55 22

3. Vancouver 9 5 3 57 45 21

4. Las Vegas 9 5 3 52 48 21

5. Arizona 9 5 2 46 37 20

6. Anaheim 9 7 1 45 43 19

7. San Jose 6 10 1 46 63 13

8. Los Angeles 5 10 1 41 63 11

W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty