Afera w NHL. Gigantyczna dyskwalifikacja dla zawodnika San Jose Sharks

Zawodnikowi San Jose Sharks wykazano, że złamał protokół bezpieczeństwa związany z postępowaniem w kwestii epidemii Covid-19. Legitymował się fałszywym zaświadczeniem o szczepieniu, którego nie przeszedł. To miało mu umożliwić grę w lidze.





Evander Kane przyznał się do oszustwa. - Popełniłem błąd, za który wszystkich przepraszam. W przyszłości będę podejmował lepsze decyzje - stwierdził. Nie będzie mógł zagrać do końca listopada, co jest wielkim ciosem dla San Jose Sharks. Ten zawodnik był ich najskuteczniejszym strzelcem - w 56 meczach strzelił 22 bramki i miał 27 asyst.





NHL przeciw epidemii Covid-19

Nie ma możliwości, aby w lidze NHL grał hokeista niezaszczepiony, zabraniają tego przepisy, które zamykają coraz więcej miejsc dla osób bez szczepień. Kolejna fala Covid-19 nadchodzi, właśnie dlatego, że ludzie się nie szczepią. Stany Zjednoczone nowy tydzień rozpoczęły od aż 122 tysięcy nowych przypadków, podczas gdy w poprzednim odnotowywano ich 22 tysiące.