10 goli i wygrana obrońców tytułu. W trzech meczach potrzeba było dogrywek

W końcówce Kraken wycofali golkipera Philippa Grubauera , co wykorzystał Rantanen, posyłając krążek do pustej bramki. Rozmiary porażki zmniejszył w ostatniej minucie Jaden Schwartz .

NHL. Trener wyróżnił Nathana MacKinnona

Trener drużyny z Denver Jaden Bednar wyróżnił po spotkaniu MacKinnona. "To był zawodnik, który dał różnicę, czego oczekiwaliśmy po nim w meczach o dużą stawkę, które trzeba wygrać. On grał na dużej prędkości, wyróżniał się walecznością, a kiedy dostał krążek, trudno było mu go odebrać" - powiedział.