Złe wieści w sprawie Magdaleny Fręch. To już koniec

Magdalena Fręch w drugiej rundzie Rolanda Garrosa 2023 mierzyła się z Kamillą Rachimową. Obie zawodniczki są klasyfikowane na zbliżonym miejscu w rankingu WTA, ale tym razem to Rosjanka okazała się lepsza. Pierwszego seta Polka przegrała do trzech, w drugim broniła się bardzo dzielnie, ale ostatecznie nie potrafiła doprowadzić do wyrównania i po tym spotkaniu musi pożegnać się z tegorocznym French Open.