Zaatakował sędziego, później został znaleziony martwy. Wyciekły nowe fakty

W trakcie jednego ze spotkań, pewien piłkarz brutalnie zaatakował sędziego Cristiana Ariela Panaguę, kopiąc go w głowę. Obrażenia arbitra były na tyle poważne, że został on przetransportowany do najbliższej placówki medycznej, gdzie udzielono mu niezbędnej pomocy. Poszkodowany nie zamierzał odpuścić agresorowi, dlatego złożył oficjalną skargę do prokuratury, oskarżając zawodnika o "usiłowanie zabójstwa z premedytacją, w kontekście imprezy sportowej".

Tragedia w Argentynie. Zaatakował sędziego, później znaleziono jego ciało

Głos w tej dramatycznej sprawie zabrała siostra 24-latka, która przekazała, że jej brat popełnił samobójstwo. "Mój brat popełnił samobójstwo, przez to wszystko, co mu zrobili, przez to wszystko, o co go oskarżali. Zabieramy jego ciało do kostnicy" - cytuje jej słowa portal zyri.net.