Xavi powiedział mu to otwarcie. Robert Lewandowski go "wygryzł"

Jak informuje hiszpański dziennik "As", szkoleniowiec Barcelony Xavi Hernandez nie pozostawia Memphisowi Depayowi żadnych złudzeń. Reprezentant Holandii miał być gwiazdą ofensywy Barcelony, a wszystko wskazuje na to, że opuści "Dumę Katalonii" jak niepyszny.

Xavi Hernandez szczery z Memphisem Depayem po transferze Lewandowskiego

Xavi miał rozmawiać szczerze z Holendrem i jasno przedstawić mu jego sytuację. Otóż w obliczu przyjścia do zespołu Roberta Lewandowskiego, ale także Raphinhi oraz z racji pozostania Ousmane Dembele, nie ma szans, by Depay mógł liczyć na regularną grę w przyszłym sezonie. Tak przynajmniej miał mu to zakomunikować Xavi. Podczas pobytu drużyny w Stanach Zjednoczonych szkoleniowiec doradził Depayowi szczerze i bezpośrednio poszukiwanie nowego klubu.

Według doniesień "Asa", Barcelona życzyłaby sobie ofert za Depaya, które opiewałyby przynajmniej na 20 milionów euro. Podobno liczy, że takie nadejdą z Premier League.