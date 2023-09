Wyjątkowe osiągnięcie Coco Gauff, kibice zachwyceni. Czegoś takiego nie było już od dawna

Kilka tygodni temu Coco Gauff znalazła się na ustach niemal całego tenisowego świata. Młodziutka, lecz piekielnie utalentowana zawodniczka sensacyjnie wyeliminowała w półfinale turnieju w Cincinnati faworyzowaną Igę Świątek, przełamując fatalną passę porażek z polską tenisistką. 19-latka wygrała wówczas całą imprezę i był to zalążek jej świetnej dyspozycji. We wtorek pokonała Jelenę Ostapenko, meldując się tym samym w półfinale US Open. Przy okazji dokonała niesamowitej rzeczy, która rozbudziła wyobraźnię amerykańskich fanów.