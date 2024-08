Wojciech Nowicki to doświadczony młociarz. Swoją konkurencję zaczął trenować jako 18-latek w klubie Podlasie Białystok. Z tym zespołem związany jest do dzisiaj. Paryż 2024 to już trzecie igrzyska naszego wybitnego lekkoatlety. Z poprzednich przywiózł dwa medale - brąz z Rio i złoto z Tokio. Teraz powalczy o kolejny krążek. Jak jednak sam mówi - nie narzuca na siebie presji.

- Może źle to brzmi, ale tak w rzeczywistości jest. Doceniam to, co udało mi się osiągnąć, a jeżeli zrobię coś więcej, będzie świetnie. Widzę jednak, że mam swoje lata, młodzi zawodnicy naciskają i to jest naturalna kolej rzeczy. Nie narzucam sobie presji, chcę po prostu dać z siebie tyle, ile mogę - powiedział Nowicki w rozmowie z Interią jeszcze przed wylotem do Francji.