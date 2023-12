Wpadka Juventusu i problem Milika. Niepokojące wieści z Włoch. "Cierpi"

To zdecydowanie nie jest najlepszy sezon w karierze Arkadiusza Milika. Polski napastnik rozegrał w nim jak dotąd 15 meczów, zdobywając tylko 2 bramki. Nie trafił do siatki w dziesięciu ostatnich meczach w barwach Juventusu, co z perspektywy kibica reprezentacji Polski jest bardzo niepokojące.