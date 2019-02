Włochy: Remisy w Udine, Ferrarze i Genui

Trzy niedzielne mecze 22. kolejki Serie A - rozegrane w Udine, Ferrarze i Genui - zakończyły się podziałem punktów. Zatrzymana została ACF Fiorentina, która po efektownym zwycięstwie w Pucharze Włoch w niedzielę raziła nieskutecznością w ofensywie.

Zdjęcie Udinese Calcio - ACF Fiorentina /Getty Images

Udinese Calcio gościło na swojej Dacia Arenie ACF Fiorentinę, która w środę w Coppa Italia zdeklasowała AS Roma (7-1). W niedzielę Viola rozpoczęła mecz bardzo spokojnie, a miejscowi nie szarżowali, czekając na okazje do kontr. I takaż nadarzyła się w 56. minucie gry, Zebry zaatakowały, a znakomite podanie Ignacio Pussetto wykończył tuż przed bramką Jens Larsen, który otworzył wynik. Wyrównał w 65. minucie Edimilson Fernandes, który popisał się fenomenalnym strzałem zza pola karnego i starcie zakończyło się podziałem punktów. Fiorentina mogła wygrać w niedzielę, ale Federico Chiesa zmarnował dwie świetne okazje i wynik końcowy brzmiał 1-1.

Łukasz Teodorczyk w barwach Udinese Calcio znów nie wystąpił, cały mecz spędził na ławce dla rezerwowych.



Genoa CFC, już bez Krzysztofa Piątka, podejmowała na Stadio Luigi Ferraris US Sassuolo. Goście wyszli na prowadzenie w 28. minucie, gdy wspaniale rozklepali defensywę miejscowych, a na listę strzelców wpisał się Filip Djuricić. Gospodarze szybko wyrównali, w 41. minucie błąd popełniła defensywa Sassuolo, piłka spadła pod nogi Antonio Sanabrii, który mocnym strzałem skierował ją do bramki. Sassuolo przeważało po zmianie stron, szukało zwycięskiego gola, ale nie potrafiło go zdobyć i pojedynek zakończył się remisem 1-1.



W Ferrarze miejscowe Spal zremisowało 0-0 z Torino FC. Byki grały pół godziny bez Nicolasa N'Koulou, który wyleciał z boiska za dwie żółte kartki. Gospodarze nie potrafili z przewagi skorzystać i podzielili się punktami z Torino.