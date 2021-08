Spotkanie dwóch historycznie zasłużonych krakowskich klubów odbędzie się 4 września o godzinie 16:00 na stadionie przy ul. Rydlówka 23 w Krakowie.

RKS Garbarnia to klub z bogatymi tradycjami i mistrz Polski z 1931 roku. Mecz z Wisłą z okazji jubileuszu 100-lecia "Brązowych" zaplanowano podczas przerwy reprezentacyjnej. Tuż przed starciem pierwszych zespołów odbędzie się jeszcze mecz oldbojów: Garbarnia Kraków kontra Reprezentacja Krakowa.



Przy tej okazji warto wspomnieć, że Wisła Kraków rozpoczęła już sprzedaż biletów na ligowe spotkanie z Legią Warszawa, które zawsze traktowane jest jako potencjalny hit Ekstraklasy. Choć "Biała Gwiazda" w najbliższej kolejce zaliczy jeszcze wyjazd do Łęcznej, to już dostępne są wejściówki na spotkanie 6. kolejki z warszawską ekipą, które odbędzie się 29 sierpnia.



