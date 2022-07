W niedzielę o godzinie 18:00 reprezentacja Anglii zmierzy się z Niemkami. Mecz poprowadzi Kateryna Monzul z Ukrainy, a asystować jej będą rodaczka Maryna Striletska i Polka Paulina Baranowska. Funkcję sędzi technicznej pełnić będzie Stéphanie Frappart z Francji, a za system VAR odpowiadać będą Włosi Paolo Valeri i Maurizio Mariani, a także Holender Pol van Boekel.

Wielkie wyróżnienie od UEFA. Polka sędzią finału EURO

Wiele osób może dziwić, że Paulina Baranowska znalazła się w zespole sędziowskim z Ukrainkami. W piłce nożnej kobiet jest to normalne, że zespoły są ‘mieszane’. Od początku EURO 2022 Polka była w zespole sędziowskim u boku Kateryny Monzul. Łącznie poprowadziły one dwa mecze fazy grupowej i jeden ćwierćfinał. Panie zebrały bardzo dobre oceny, co zaowocowało finałem Mistrzostw Europy kobiet 2022.

Reklama

Przed turniejem główną faworytką była Stéphanie Frappart z Francji, która uważana przez wielu jest za najlepszą sędzię na świecie. Wybór UEFA padł jednak na Ukrainkę, której asystuje Polka.

Finałowy mecz Anglia - Niemcy zostanie rozegrany na londyńskim Wembley, gdzie spodziewany jest komplet publiczności, a więc aż 90 tysięcy widzów.

Paulina Baranowska, sędzia która poprowadzi finał EURO

Paulina Baranowska pochodzi z małej wsi Kijewo Królewskie, które położone jest nieopodal Chełmna w województwie kujawsko-pomorskim. Swoją przygodę z gwizdkiem rozpoczęła w wieku 18 lat. W grudniu 2018 roku Paulina Baranowska została sędzią międzynarodową FIFA. To bez wątpienia najważniejsze wyróżnienie w karierze każdego sędziego, a co za tym idzie marzenie.

Paulina Baranowska w swojej karierze prowadziła już m.in. mecze eliminacyjne do mistrzostw świata kobiet, a także wiele spotkań Ligi Mistrzyń. Od końcówki 2019 roku jest wyznaczana w roli sędzi asystentki na spotkania PKO Ekstraklasy, gdzie zadebiutowała w meczu Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin.

Czytaj także: Chile nie rezygnuje. Domaga się miejsca na mundialu!