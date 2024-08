Wielka szansa dla polskiej debiutantki. Może we wtorek zdobyć medal

Wiktoria Chołuj w Paryżu debiutuje na igrzyskach olimpijskich . Nasza zawodniczka osiągnęła w tym roku życiowy sukces, jakim był brązowy medal mistrzostw Europy w stylu wolnym w kategorii do 68 kilogramów . Do stolicy Francji przyjeżdżała z dużymi nadziejami i zaczęło się świetnie. Polka w pierwszej niedzielnej walce pokonała 10:3 Chinkę Feng Zhou, rewanżując się jej za ostatni przegrany pojedynek. Kilka godzin później 24-latka zmierzyła się z Amerykanką Amit Elor, czyli dwukrotną mistrzynią świata.

Porażka i płacz. Wiktoria Chołuj dała z siebie wszystko w ćwierćfinale

Zdecydowaną faworytką tej walki była rzecz jasna Amit Elor, która po mistrzowskie tytuły sięgnęła w 2022 i 2023 roku, choć w kategorii do 72 kilogramów. Podczas igrzysk w Paryżu zeszła jednak do 68 kilogramów. Amerykanka od początku ruszyła do mocnej ofensywy. Niestety, Chołuj nie potrafiła znaleźć recepty na rewelacyjną rywalkę i jeszcze przed krótką przerwą przegrywała 0:5.