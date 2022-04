W Europie tylko Barcelona i Dinamo Zagrzeb dorównują w tym Widzewowi

Już w pierwszej rundzie Janusz Niedźwiedź, trener Widzewa podkreślał, że taka skuteczność jest siłą jego zespołu. Rywal nie może mocniej skoncentrować się na pilnowaniu konkretnego zawodnika, bo zaraz inny może zdobyć gola. Jesienią dla łodzian gole zdobyło 19 graczy.

Kto jeszcze może dla Widzewa strzelić

Początek wiosny wicelider pierwszej ligi miał nieudany, bo w czterech meczach zdobył tylko cztery punkty. Ostatnio jednak się przełamał i wygrał dwa spotkania. Kolejny nowi zawodnicy, którzy wpisali się na listę strzelców to Bartłomiej Pawłowski, Ernest Terpiłowski, a numerem 22 w tym sezonie z golem jest Przemysław Kita. On ustalił wynik meczu z GKS Katowice na 2:0. Pytany o to, kiedy ten licznik się zatrzyma szkoleniowiec Widzewa odpowiedział: - Niech w ogóle się nie kończy.

Widzewiacy w tym sezonie zdobyli 43 gole. Najskuteczniejszy jest Bartosz Guzdek - 6 bramek. Pięciu zawodników zdobył po trzy gole i tyle samo po dwa a aż jedenastu zaliczyło po jednym trafieniu.

W kadrze ma jeszcze kilku kandydatów bez bramki w tym sezonie. To pomocnicy, którzy zimą dołączyli do Widzewa - Kristoffer Hansen i Patryk Lipski oraz obrońca Martin Kreuzrigler. Reszta to bramkarze i młodzież z akademii, która czasem znajduje się w kadrze meczowej.

Widzew, Barcelona i Dinamo

Tak wielu zawodników z golami to ewenement w Europie. Sprawdziliśmy wszystkie europejskie ligi - pierwsze i ich zaplecza. Taką sama liczbę piłkarzy z golami znaleźliśmy tylko w Hiszpanii (FC Barcelona) i Chorwacji (Dinamo Zagrzeb).

Blisko jest też macedoński Sheriff Tyraspol (21), szwajcarski FC Basel i łotewski FC Ryga (po 20). Ekstrakalsa jest w środu tej stawki - dla Pogoni Szczecin i Rakowa Częstocowa strzelało gole po 16 piłkarzy. Z kolei najmniej zawodników zdobywało bramki dla Alaszkertu Erywań (11), maltańskiej Floriany FC i walijskiego Caernarfon Town (po 13).

Który klub ma najwięcej piłkarzy z bramką

Ilu najwięcej piłkarzy zdobyło gole dla jednej drużyny (alfabetycznie) na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Z gwiazdką zespoły, które grają systemem wiosna - lato (liczba dotyczy 2021 roku).

Albania - FC Kukesi 14 piłkarzy

Andora - UE Santa Coloma 14

Anglia - Liverpool 17

Armenia - Alaszkert Erywań 11

Austria - Austria Wiedeń i LASK Linz 15

Azerbejdżan - Neftczi Baku 18

Białoruś - Szachtar Soligorsk i Energetik Mińsk 18*

Belgia - Standard Liege 17

Bośnia i Hercegowina - FK Sarajewo i Velez Mostar 14

Bułgaria - Slavia Sofia i Ludogorec Razgrad 15

Chorwacja - Dinamo Zagrzeb 22

Cypr - Apollon Limassol i Anorthosis Famagusta 14

Czarnogóra - Sutjeska Niksic 16

Czechy - Sparta Praga 19

Dania - FC Kopenhaga 18

Estonia - Paide 17 *

Finlandia - Kuopin Palloseura 15

Francja - Paris Saint Germain 18

Gibraltar - Lincoln Red Limps 16

Grecja - PAOK Saloniki 17

Gruzja - Dinamo Tbilisi, Dinamo Batumi i FC Saburtalo 18*

Hiszpania - FC Barcelona 22

Holandia - PSV i Ajax 19

Irlandia - Shamrock Rovers i Dundalk 15

Irlandia Północna - Linfield 16

Islandia - Valur Rejkjawik 15*

Izrael - Maccabi Tel Aviv 15

Kazachstan - Toboł Kostanaj 18

Kosowo - FC Llapi 16

Litwa - Suduva Marijamapole i FK Banga Gargzai 16*

Luksemburg - CS Fola Esch 15

Łotwa FC Ryga 20*

Macedonia Północna - Akademija Pandev 15

Malta - Floriana FC 13

Mołdawia - Sheriff Tyraspol 21

Niemcy - TSV Hoffenheim 17

Norwegia - Rosenborg i Stabaek 17*

Polska - Pogoń i Raków 16

Portugalia - FC Porto i Portimonense 17

Rosja - CSKA Moskwa 16

Rumunia - Rapid Bukareszt 17

San Marino - Tre Fiori 15

Serbia - Partizan Belgrad, FK Backa Topola FK Metalac Gornji Milanovac 16

Słowacja - Slovan Bratysława 17

Słowenia - NK Maribor 16

Szkocja - Heart of Midlothian i Celtic Glasgow 18

Szwajcaria - FC Basel 20

Szwecja - Hammarby 18*

Turcja - Kayserispor i Alanyspor 17

Ukraina - Szachtar Donieck 18

Walia - Caernarfon Town 13

Węgry - Debreczyn 15

Wyspy Owcze - KI Klaskvik i 07 Vestur 18

Włochy - Atalanta Bergamo 18

Statystki na podstawie transfermarkt.pl.