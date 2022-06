Ukraina zagra w Polsce. Sędzią meczu Polak - Daniel Stefański

W związku z wojną w Ukrainie, reprezentacja naszych sąsiadów musi rozgrywać mecze poza swoim krajem. Mecz trzeciej kolejki Ligi Narodów Ukraińcy rozegrają w Polsce na stadionie ŁKS-u Łódź. Spotkanie Ukraina - Armenia zaplanowane jest na sobotę, 11 czerwca na godzinę 15:00.

Daniel Stefański został wyznaczony przez UEFA na sędziego meczu Ukraina - Armenia. Bydgoszczaninowi asystować będą Dawid Golis i Michał Obukowicz. Funkcję sędziego technicznego pełnić będzie Łukasz Kuźma, a pracę arbitrów oceni Augustus Constantin z Rumunii, który jest obserwatorem UEFA. System VAR obsługiwać będą Piotr Lasyk i Krzysztof Myrmus.

Reklama

Daniel Stefański sędzią meczu Ukraina - Armenia

Daniel Stefański to 44-letni sędzia z Bydgoszczy, który regularnie prowadzi mecze PKO Ekstraklasy, a także na arenie międzynarodowej. W swojej dotychczasowej karierze poprowadził 15 meczów Ligi Europy, a także wiele spotkań eliminacyjnych do europejskich pucharów. Do tego kilkunastokrotnie prowadził mecze pierwszych reprezentacje, a na ligowym podwórku ma już ponad 250 spotkań w PKO Ekstraklasie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Belgia – Polska. Wojciech Górski: Kamil Glik zagrał bardzo słabo. WIDEO INTERIA.TV

Warto zaznaczyć fakt, że w ten weekend także inni polscy sędziowie poprowadzą mecze w Lidze Narodów. W piątek Bartosz Frankowski będzie rozjemcą w ciekawie zapowiadającym się spotkaniu Dania - Chorwacja. Z kolei w sobotę hit Ligi Narodów poprowadzi Szymon Marciniak, który został wyznaczony na mecz Anglia - Włochy , który jest ‘rewanżem’ za niedawny finał mistrzostw Europy.

Ukraina zagra w Polsce. Ważne starcie z Armenią

Ukraina i Armenia znajdują się w grupie B Ligi Narodów. Armenia rozegrała dwa mecze, w których zanotowała jedno zwycięstwo z Irlandią i porażkę ze Szkocją. Z kolei Ukraińcy zwyciężyli z Irlandią i mają zaległy mecz ze Szkocją, z którą de facto niedawno mierzyli się w ramach baraży o mundial.

Wiadomo już, że Ukraina swój kolejny domowy mecz także rozegra w Polsce i ponownie na stadionie ŁKS-u Łódź. We wtorek, 14 czerwca podejmą reprezentację Irlandii.