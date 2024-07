Tyle polscy olimpijczycy dostaną za medal. Potwierdzenie prezesa PKOl

Igrzyska tuż za rogiem

Igrzyska olimpijskie to zwykle okazja do podsumowania ostatnich czterech lat w międzynarodowym sporcie. Tym razem sytuacja jest jednak wyjątkowa, bo z powodu pandemii covid ostatnia edycja odbyła się trzy lata temu. Nie ulega wątpliwości, że począwszy od piątku 26 lipca, w następnych trzech tygodniach oczy całego sportowego świata zwrócone będą na Paryż. Tam przez 17 dni ponad 10,5 tysięcy uczestników będzie rywalizowało w 32 dyscyplinach i 329 konkurencjach . W tym gronie nie zabraknie, rzecz jasna, Polaków. Będzie ich aż 211. Podczas ostatnich igrzysk w Tokio biało-czerwonym udało się zdobyć 14 medali . Teraz kibice mają nadzieję na poprawę tego wyniku.

Na takie wynagrodzenie mogą liczyć medaliści. "Z budżetu państwa nie mamy ani złotówki"

250 tysięcy złotych dla każdego za złoto, 200 tysięcy za srebro i 150 za brąz. Do tego dochodzą wycieczki z Itaki, diamenty, obrazy, a mieszkania będą pięknie wykończone przez Leroy Merlin. Jak widać, nasz budżet jest potężny. I jesteśmy gotowi na to, żeby wszystko dobrze poszło.

Na tym jednak nie skończył. Gdy dziennikarz przyznał, że część obserwatorów widzi u 43-latka parcie na szkło, odpowiedział: "Wie pan, w jakiej konkurencji ja startuję? W takiej, żeby nasi zawodnicy mieli wszystko, czego potrzebują. To jest poważna konkurencja! Jeżeli ktoś myśli, że tutaj jest rzeka miodem i mlekiem płynąca, to jest w błędzie. My z budżetu państwa nie mamy ani złotówki - chciałbym, żeby to wybrzmiało. Polski Komitet Olimpijski ani się z budżetu państwa nie utrzymuje, ani nie dostaje choćby złotówki" - wyznał, tłumacząc, że pojawia się ze sportowcami, bo tego wymagają od niego umowy sponsorskie.