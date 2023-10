Twórca potęgi polskich biegów na 400 metrów Aleksander Matusiński podzieli się wiedzą z uczestnikami „Biegowe 360 stopni”!

Do Zakopanego przyjadą tez m.in. rekordzista Polski w maratonie Henryk Szost, specjalista w biegach górskich i organizator jednego z największych festiwali górskich Piotr Herzog . Gośćmi konferencji będą także przedstawiciele portalu bieganie.pl – Artur Kozłowski i Mikołaj Raczyński. Partnerem konferencji jest Polski Związek Lekkiej Atletyki.

Aleksander Matusiński, który jest jednym z twórców sukcesów polskiej kobiecej sztafety 4×400 m kobiet w ostatnich latach. Reprezentantki Polski, medalistki wszystkich najważniejszych imprez z igrzyskami olimpijskimi na czele, nie bez powodu nazwano „Aniołkami Matusińskiego”. Do wielkich sukcesów indywidualnych doprowadził też Justynę Święty-Ersetic w biegu na 400 metrów. W trakcie konferencji w Zakopanem poprowadzi wykład „4×400 w treningu biegaczy – czyli sposoby na szybkie bieganie dla każdego”.

– Podczas konferencji „Biegowe 360 stopni” będę próbował rozwinąć temat szybkości. Spróbuję przymierzyć się do tej zdolności motorycznej w ujęciu wytrzymałości, czyli wykorzystanie jej w biegach średnich i długich, także w kontekście treningu amatorów. Będę chciał podać także przykłady praktyczne i nowoczesne rozwiązania w treningu szybkości. Podam również przykłady tego, jak my trenujemy. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, dlaczego ta szybkość jest taka ważna. Później omówię praktyczne rozwiązania i przede wszystkim wykorzystanie nowoczesnych technologii – mówi Matusiński.