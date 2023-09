Trzeci dzień 14. Festiwalu Biegowego w Piwnicznej – Zdroju. Emocje nie opadają!

W słoneczny niedzielny poranek zawodnicy wyruszyli na trasy po godzinie 8. Jako pierwsi o godzinie 8.30 wystartowali uczestnicy Koral Maratonu i Półmaratonu śladami św. Kingi . „Jestem troszkę zmęczony, bo wczoraj biegłem dychę. Przyjechałem jednak na dwa starty. Na Festiwalu Biegowym jestem co roku, bo bardzo mi się tutaj podoba”- mówił przed startem jeden z biegaczy. „Jest bardzo dobrze. Pogoda sprzyja. Oczywiście panuje też świetna atmosfera, a to najważniejsze” - dodawał kolejny. W klasyfikacji OPEN wśród kobiet zwyciężyła Lidia Czarnecka z Bliżyna osiągając czas 03 godziny 17 minut 25 sekund. Rafał Czarnecki (również z Bliżyna) został zwycięzcą Koral Maratonu w klasyfikacji OPEN wśród mężczyzn , czas: 02 godziny 45 minut 50 sekund. W Półmaratonie śladami św. Kingi zwycięzcami zostali Aneta Szecówka z Biskupic (klasyfikacja OPEN kobiet, czas 01 godzina 27 minut 10 sekund) oraz Kamil Walczyk z Makowa (klasyfikacja OPEN mężczyzn, czas 01 godzina 13 minut 50 sekund).

Tak samo jak poprzedniego dnia odbył się Bieg Dzieci. Przez cały Festiwal Biegowy przygotowanych było dla nich mnóstwo atrakcji, ze Strefą Dziecka na czele. Ale spróbować sił w sporcie też trzeba! A więc jeżeli w sobotę rywalizowały dziewczynki i chłopcy w wieku 9-12 lat, to w niedzielę na starcie stanęły dzieci do lat 8. Niektórzy z pomocą rodziców, inni sprintem, jeszcze inni powolnym krokiem do mety. Niezależnie od tego w jaki sposób najmłodsi pokonali trasę, to każdy mógł się czuć zwycięzcą.