Vinicius ostro obraził sędziego

W 33. minucie skandalicznego zachowania dopuścił się Vinicius , który nie zapanował nad swoimi nerwami. Brazylijczyk w pierwszej połowie został kilka razy sfaulowany przez rywali, ale poczuł, że arbiter tego spotkania nienależycie egzekwuje kary w stosunku do rywali Realu Madryt .

Brazylijczyk w pewnym momencie wykrzyczał w kierunku sędziego powszechnie uważane za obrażliwe słowa: " Idź się pie**ol, sku*****nu ". Za to zachowanie Viniciusa nie spotkała wówczas żadna kara.

Real Madryt notuje bardzo cenne zwycięstwo

Do przerwy na tablicy świetlnej widniał jednak bezbramkowy remis, a po zmianie stron Real Madryt był stroną zdecydowanie przeważającą. Do 78. minuty mieliśmy remis, ale właśnie wtedy goście przeprowadzili znakomitą akcję zakończoną celnym strzałem Fede Valverde . Duży wkład w tę bramkę mieli również Marco Asensio i Vinicius .

W samej końcówce meczu młody Alvaro Rodriguez zaliczył bardzo ładną asystę do Marco Asensio. Hiszpan wykorzystał to podanie i drugą bramką całkowicie zamknął to spotkanie. "Los Blancos" ostatecznie wygrali 2:0 i wywieźli bardzo cenne trzy punkty z Pampeluny. Stało się pewne, że w tej kolejce Barcelona już na pewno nie powiększy swojej przewagi nad "Królewskimi".