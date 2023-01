Triumf Radwańskiej i... kuriozalna scena! Niebywałe, co tam się działo!

W nocy ze środy na czwartek czasu polskiego Agnieszka Radwańska w parze ze słowacką tenisistką Danielą Hantuchovą rozegrała mecz w turnieju legend, który odbywa się na antypodach w trakcie wielkoszlemowego turnieju Australian Open, pokonując Ivę Majoli oraz Barbarę Schett. Podczas jednej z wymian doszło do niebywałej sceny. Nagle do Radwańskiej i Hanutchovej dołączyła jedna z rywalek, a następnie to "Isia" zmieniła stronę boiska. Aż trudno było orzec, kto powinien zdobyć punkt.