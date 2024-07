Trener Świątek wyjawia przed IO, ważna każda minuta. To będzie klucz do złota?

Associated Press / © 2024 Associated Press

Paryż w oczekiwaniu na otwarcie Igrzysk Olimpijskich 2024

Kluczowe pół godziny. Tak Iga Świątek "resetuje" się po meczach

Szkoleniowiec, który z raszynianką współpracuje od pięciu lat, zdradził, że łącznie przed meczem Świątek rozgrzewa się około godziny - pierwszy cykl trwa tu 45 minut, drugi, przeprowadzany tuż przed daną potyczką, około kwadransa. Po spotkaniach zaś sportsmenka potrzebuje od 30 do 40 minut na schłodzenie organizmu - i jest to kwestia niezwykle ważna.

"To moment, kiedy należy przede wszystkim uspokoić układ nerwowy. To czas, który wpłynie na to, jak szybko Iga zaśnie po takim dniu meczowym, jak szybko zejdzie z pobudzenia, które przy rywalizacji jest ogromne. A dobrze przespana noc wpłynie na kolejny dzień, a ten na kolejny. Każdy element ma tu znaczenie, dlatego przywiązujemy wagę do niemal każdej minuty" - opisywał Ryszczuk.