Polska reprezentacja pokazała się już na ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu. Co ciekawe, nie tylko sportowcy, trenerzy i działacze pojawili się na barce, by reprezentować biało-czerwone barwy. Wśród nich znalazł się również polski gwiazdor, który wcześniej zrobił sobie niespodziewane zdjęcie z reprezentantką Polski. Pojawił się tam w konkretnym celu. Chciał zachęcić do śledzenia jednej ze sportowych dyscyplin.