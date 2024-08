Tak Donald Tusk zareagował na medal Aleksandry Mirosław. Emocje wzięły górę [WIDEO]

Polska po 12 dniach wreszcie może cieszyć się ze złotego medalu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Aleksandra Mirosław w finale wspinaczki sportowej na czas pokonała z czasem 6,10 s. Chinkę Lijuan Deng (6,18 s.). Ogromny sukces zanotowała również jej imienniczka, czyli Aleksandra Kałucka. Druga z naszych zawodniczek sięgnęła po brąz, wygrywając w decydującym pojedynku z Indonezyjką Rajiah Sallsabillah. To największy dzień w historii dla polskiej wspinaczki sportowej, na co zresztą się zanosiło, dlatego nie mógł go przegapić nawet premier Donald Tusk.

