Tajner zdradził, jaki jest sposób na sukces Żyły. "Trudno to wykonać"

Piotr Żyła ma specjalny sposób na motywację. Tajner: Zdało to egzamin w Oberstdorfie i teraz

"Piotrek powiedział mi, że ma sposób na motywację, który zastosował już dwa lata temu na mistrzostwach świata w Oberstdorfie. Zdało to egzamin wtedy i teraz, ale kosztuje bardzo dużo energii" - przyznał bez ogródek Tajner . "Polega to na tym, że koncentruje się tylko na czynnościach bieżących, kompletnie odcinając od tego, co dzieje się wokół niego i nie myśli, co stanie się za kilka godzin. To naprawdę trudno wykonać" - dodał.

Jak podkreślił, korzystanie z takiej techniki jest możliwe u Żyły dlatego, że podobne mechanizmy wypracował on w codziennym życiu - czyli np. gdy gra on na gitarze, co jest wielką pasją skoczka, to skupia się on tylko i wyłącznie na tej czynności. Taka taktyka ma pozwalać mu nie myśleć o konkursie... do czasu samego konkursu. A to oczywiście wpływa na redukcję stresu.