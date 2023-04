Ta wieść spada Lewandowskiemu jak z nieba. Gole od razu wrócą?

Wprawdzie najbardziej obecnie oczekiwanym powrotem w Katalonii jest potencjalny powrót Lionela Messiego do FC Barcelony, ale hiszpańskie media rozpisują się nie tylko o nim. "Marca" uderza w euforyczne tony z powodu rychłego powrotu do kadry meczowej "Blaugrany" Ousmane Dembele.

"Marca": Świetne wieści dla Lewandowskiego. Przy Dembele się odrodzi?

"Marca" podkreśla, że boiskowe dokonania Roberta Lewandowskiego nie imponują już w ostatnich tygodniach tak, jak w pierwszej części sezonu. Hiszpanie zaznaczają, że Polak zaczął sezon "niczym cyklon", strzelając z wielką regularnością. Po mundialu było już jednak tylko gorzej. Jednej z przyczyn tego stanu rzeczy upatrują właśnie w tym, że od pewnego czasu na placu gry Lewandowskiemu nie towarzyszy już Dembele. Dziennikarze "Marki" wyliczyli, że gdy jeszcze "Lewy" i Dembele grali razem, to Polak strzelił aż 22 gole w 23 spotkaniach. Później już ta statystyka znacznie się pogorszyła. I to właśnie Dembele był najlepszym asystentem dla Polaka - podkreśla hiszpański tytuł. Sam zresztą też się Francuzowi rewanżował podaniami.