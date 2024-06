Świątek już to wie, Rosjanie ujawniają. Taki komunikat przed igrzyskami

Istnieją tu co prawda pewne obostrzenia, takie jak konieczność występów Rosjan i Białorusinów pod neutralną flagą, natomiast dalej jest to rozwiązanie cokolwiek kontrowersyjne. Coraz więcej też wiadomo o tym, kogo konkretnie Federacja Rosyjska pośle do stolicy Francji. 18 czerwca tamtejsza federacja tenisowa np. ujawniła pełne i ostateczne grono swych wysłanników i wysłanniczek.

Reklama