Sprinterka uciekła Łukaszence do Polski. "Chcieli mi zrobić krzywdę"

- Ten sezon jest najlepszy w mojej sportowej karierze. Co oznacza, że mam naprawdę dobrą formę. Ale nie najlepszą. Do igrzysk pozostał rok, mogę popracować nad szybkością i wytrzymałością . Będę lepsza - obiecuje Cimanouska w wywiadzie, który ukazał się na łamach "Gazety Wyborczej".

Tyle informacji stricte sportowych, tymczasem historia Krysciny Cimanouskiej nadaje się na film kryminalny. W 2021 r. przebywając w Tokio na igrzyskach olimpijskich 24-latka urwała się obstawie, podbiegła do japońskiego policjanta z przetłumaczonym w smartfonie zdaniem: "Pomocy! Próbują mnie przemocą wywieźć. Grozi mi niebezpieczeństwo". Wkrótce przewieziono ją do polskiej ambasady, a potem odleciała w tajnej akcji służb dyplomatycznych przez Wiedeń do Warszawy. To naturalne, że po uciecze w tak burzliwych okolicznościach sportsmenka długo nie mogła dojść do siebie.