Minister sportu i turystyki wziął udział w konferencji prasowej w Dusznikach-Zdrój, gdzie będzie finiszował III etap Tour de Pologne. Podczas spotkania z dziennikarzami odniósł się przede wszystkim do kontrowersji związanych z Polskim Komitetem Olimpijskim, a konkretnie korzystania m.in. przez rodzinę prezesa Radosława Piesiewicza z szeregu udogodnień podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu, a także na lotnisku, gdzie miała ona skorzystać z przejść VIP kosztem sportowców. Sławomir Nitras ujawnił szokujące fakty i zaznaczył, że przy okazji najważniejszej imprezy dla sportowców miało dojść do szeregu nadużyć, o których opinia publiczna nie ma pojęcia.

Sławomir Nitras mówi o igrzyskach olimpijskich w Paryżu

W kolejnych słowach przypomniał dziennikarzom, że dwa dni temu zwrócił się do Polskiego Komitetu Olimpijskiego i polskich związków sportowych o szczegółowe informacje, kto i w jakim zakresie przebywał na igrzyskach. Nitras podkreślił, iż termin mija wraz z końcem dzisiejszego dnia, a także przekazał, iż ponad połowa związków dostarczyła mu już dane. Polityk zaznaczył, że celowo dał tak mało czasu na przygotowanie tych raportów, by dokumenty "jakoś cudownie się nie zmieniały".

- Prezesi związków spali w Hayacie, cena hotelu powyżej czterech tysięcy złotych, czyli ponad tysiąc euro za noc z osobami towarzyszącymi, a lekarze, np. pan doktor Zając, który opiekował się polskimi siatkarzami i siatkarkami, fizjoterapeuci siatkarzy oni spali w domu pielgrzyma, za 48 euro. Ja to widziałem na własne oczy. Czekałem do końca igrzysk, bo uważałem, że w trakcie igrzysk nie można podgrzewać atmosfery, a tak naprawdę odwracać uwagi od sportowców - wyjawił minister sportu.

Minister sportu zagroził polskim związkom sportowym wstrzymaniem finansowania

- Jeśli ktoś będzie chciał to przed nami ukryć, ja wstrzymam wszystkie płatności, które ode mnie zależą, do momentu uzyskania pełnej informacji w tym zakresie. Ja tak naprawdę potrzebuje tych informacji o tym, kto pojechał, ile to kosztowało po to, żeby zobaczyć, kto nie pojechał, albo kto musiał zapłacić z prywatnych pieniędzy, żeby wspierać swoich zawodników - zapowiedział.