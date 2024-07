Skazują Polkę na złoto. Nagle pożegnała się z kibicami. Tuż przed igrzyskami

We wszelkich prognozach Aleksandra Mirosław figuruje jako murowana kandydatka do olimpijskiego medalu w Paryżu. 30-latka specjalizująca się we wspinaczce sportowej wręcz skazywana jest na złoto. Efekt? Narastająca presja najwyraźniej zaczęła stanowić dla niej kłopot. Świadczy o tym radykalna decyzja, którą podjęła krótko przed wylotem na igrzyska. "Wyłączam social media oraz wszelkiego rodzaju komunikatory" - zakomunikowała na Instagramie.