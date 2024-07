Skandaliczne zamieszanie w końcówce. Nasza medalistka musiała dokonać cudu

Polscy sportowcy zdobyli drugi medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Tym razem do klasyfikacji medalowej brąz w drużynie dopisały nasze szpadzistki. Okoliczności, w których do tego doszło, sprawiły, że w wielu polskich domach serca kibiców mogły na chwilę stanąć. Wszystko przez sędzie oraz obsługę meczu. Tablica wyników wskazywała bowiem błędny wynik, ale to, co w kolejnych ruchach zrobiła Aleksandra Jarecka, przejdzie do historii polskiej szermierki. Nasza medalistka wręcz dokonała cudu.