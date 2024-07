Siatkarze złożyli olimpijskie ślubowanie. Teraz są gotowi na Paryż

W połowie lipca poznaliśmy ostateczną listę polskich sportowców, którzy pojadą na igrzyska do Paryża. Biało-czerwona kadra liczy 213 osób. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii więcej jest w niej kobiet (113) niż mężczyzn (100). Każdy olimpijczyk, zgodnie z tradycją, musi złożyć ślubowanie.

Ceremonia odbyła się w trzech turach. Pierwsza grupa sportowców wypowiedziała słowa przysięgi w zeszły czwartek. Kolejna pojawiła się w tym celu w siedzibie PKOl-u w poniedziałek, a ostatnia - we wtorek. Wśród nich byli siatkarze, a także siatkarki. Dla jednych i drugich to ostatni moment. We wtorek wieczorem wspólnym samolotem wylecą bowiem do stolicy Francji.