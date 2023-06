Sensacja na Igrzyskach Europejskich. Polka lepsza od mistrzyni Europy

Turniej tenisa stołowego zaczął się w piątek na Igrzyskach Europejskich Kraków - Małopolska 2023. To tylko sport, ale można napisać, że był to "czarny piątek" dla naszych reprezentantów. Przegrali dwaj nasi singliści (w tym niespełna 17-letni Miłosz Redzimski), przegrał mikst w składzie Samuel Kulczycki - Katarzyna Węgrzyn, przegrała wreszcie ta ostatnia zawodniczka w singlu. W sobotę do gry dołączyła nasza najwyżej notowana zawodniczka, Natalia Bajor i odwróciła złą kartę pokonując Sarę De Nutte z Luksemburga 4:2.