Piłkarze dużo podróżują. Gra w lidze wiąże się z koniecznością przemierzania wzdłuż i wszerz całego kraju. Kiedy dochodzą europejskie puchary, wyprawy obejmują także inne państwa. A do tego jest jeszcze przecież reprezentacja. To z kolei często oznacza podróże nawet na inne kontynenty.

Za kadencji selekcjonera Janusza Wójcika polscy kadrowicze jedną z takich eskapad odbyli do Chile. W Ameryce Południowej odbyło się zgrupowanie, podczas którego zawodnicy trenowali i rozgrywali mecze. W końcu nadszedł czas na powrót do kraju. Drużyna udała się więc na lotnisko do Santiago, stolicy Chile.

Nagle stało się coś nieprzewidzianego. Maszyna wpadła w dziurę powietrzną i zaczęła spadać. Załoga nie zdążyła nawet wydać ostrzeżenia przez głośniki - wszystko potoczyło się niezwykle szybko. - Nie było to przyjemne doświadczenie. Polecieliśmy pionowo w dół. Obsługa nie zdążyła nas ostrzec, więc ludzie uderzali głowami w sufit. Ja wisiałem na pasie bez kontaktu z fotelem. Wyglądało to wszystko bardzo źle, bardzo nerwowo. Cały samolot w strachu - wspominał ówczesny kadrowicz Tomasz Łapiński w rozmowie z Bożydarem Iwanowem w cyklu "Ani słowa o futbolu" na kanale Polsat Sport.

Samolot z Polakami pikował w Ameryce Południowej

Do Madrytu, w którym piłkarze mieli przesiąść się do kolejnego samolotu, wciąż było wiele godzin lotu. Trzeba było przecież pokonać cały Atlantyk. Pasażerowie postanowili więc znieczulić się na resztę trasy - alkohol lał się strumieniami. - Następne 15 minut było bardzo wesołe. Wszyscy napili się tak mocno, że przespali resztę podróży, więc było już cicho. Ja niestety nie - relacjonował "Łapa".

Na pokładzie zapanowała cisza. Samolot bez żadnych dodatkowych atrakcji doleciał do stolicy Hiszpanii, a tam reprezentacja przesiadła się do kolejnej maszyny. W końcu wszyscy szczęśliwie dotarli do Warszawy. Niestety - takie doświadczenia pozostawiły trwały ślad. Tomasz Łapiński nabawił się aerofobii. Ta utrzymuje się u niego do dziś.