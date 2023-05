Rywalka "nabrała" Igę Świątek. Ta miała duży problem. Nagranie stało się hitem

Pierwszą rywalką Igi Świątek na drodze do obrony tytułu wywalczonego przed rokiem w Roland Garros była Cristina Bucsa . Polka wprawdzie w ostatnim czasie zmagała się z kontuzją, przez którą skreczowała ćwierćfinałowe starcie turnieju w Rzymie z Jeleną Rybakiną, ale i tak była zdecydowaną faworytką starcia z reprezentantką Hiszpanii. Ta jednak postawiła się liderce rankingu WTA i w pierwszym secie sprawiła jej niemałe problemy.

Raszynianka nie była w stanie zaskoczyć rywalki serwisem, a jej return również pozostawiał wiele do życzenia. Zadania nie ułatwiały jej wietrzne warunki, do których początkowo Polka nie mogła się dostosować. Słabszą dyspozycję rywalki wykorzystała Bucsa , która w czwartym gemie zaprezentowała efektowne zagranie.

Cristina Bucsa zaskoczyła Igę Świątek. Co za zagranie

Przy stanie 2:1 dla reprezentantki Hiszpanii, Bucsa zagrała skrótem, który zaskoczył Polkę. Ta ruszyła do piłki i wprawdzie zdołała ją odbić, ale przeprowadziła akcję defensywną z takim "impetem", że aż wpadła w siatkę, przez co zapunktowała rywalka. Jej zagranie zresztą docenili organizatorzy Roland Garros, którzy z powtórki akcji 25-latki zrobili GIF-a i udostępnili go na Twitterze. Tam kilkusekundowy materiał obejrzano już ponad 30 tys. razy.