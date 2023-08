Rosyjska gwiazda rozbita na US Open. Hubert Hurkacz... odetchnie z ulgą

Tyle samo szczęścia nie miał z kolei np. Karen Chaczanow, wobec którego oczekiwania były naprawdę spore - w ubiegłym roku zawędrował on bowiem aż do półfinału US Open, w którym jednak przegrał po widowiskowym, czterosetowym pojedynku z Casperem Ruudem. Teraz jednak... pożegnał się z walką o najwyższe laury już w pierwszej rundzie.