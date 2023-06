Turnieje juniorów Wielkiego Szlema rozgrywane są zawsze w drugim tygodniu rozgrywek. Mogą być, szczególnie u dziewczynek, przepustką do wielkiej kariery . Iga Świątek pierwszy znaczący sukces, który spowodował ogromne zainteresowanie jej wynikami odniosła wygrywając Wimbledon juniorek w 2018 roku.

Ambitny Tomasz Berkieta

- Udział juniorów w Wielkim Szlemie to z jednej strony możliwość zmierzenia się z największymi rywalami i rywalkami w swojej kategorii wiekowej, ale duże znaczenie ma też fakt, że młodzi zawodnicy przebywają w pobliżu największych gwiazd tenisa. To dla nich wielkie przeżycie, motywacja do dalszej pracy - mówi Interii, dyrektor PZT.