Robert Lewandowski przyjechał na trening i się zaczęło. Nagranie to hit

Robert Lewandowski oficjalnie zakończył swoje wakacje i wspólnie z kolegami z FC Barcelony rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Snajper drużyny ze stolicy Katalonii otrzymał sporo czasu na regenerację po ciężkim sezonie, dlatego wspólnie z rodziną zdecydował się na wypoczynek w słonecznej Turcji.

We wtorek 18 lipca stawił się w centrum treningowym Barcelony, wywołując przy tym niemałe poruszenie. Uwagę fanów, a także hiszpańskich mediów przykuł samochód, którym napastnik reprezentacji Polski przyjechał na trening. Pod Ciutat Esportiva Joan Gamper pojawił się zielony Bentley Continental GT Convertible. Warto podkreślić, że cena tego luksusowego wehikułu wynosi ponad milion złotych.

Co niezwykle ciekawe, samochód Roberta Lewandowskiego jest w stanie przyśpieszyć do setki w czasie krótszym niż 4 sekundy. Z kolei prędkość maksymalna tej maszyny to grubo ponad 300 km/h.