Raków przed historyczną szansą. Klub może zarobić fortunę, kwota robi wrażenie

Choć wydaje się to nieco abstrakcyjnie, "Medaliki" są o krok od awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów. By taki scenariusz miał w ogóle miejsce, ekipa z Cżęstochowy musi wykonać ostatni krok, odrobić jednobramkową stratę z pierwszego meczu, a następnie wygrać mecz różnicą przynajmniej dwóch bramek.