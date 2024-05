Maciej Żurawski, były reprezentant Polski: Trener Probierz lubi być oryginalny i wyrazisty w swoim działaniu. Ja mam jednak mieszane uczucia. Z jednej strony można powiedzieć, że to tylko ogłoszenie szerokiej kadry , więc nie ma sensu się napinać, ale z drugiej - mowa przecież o wielkim piłkarskim turnieju. Trochę mi się to ze sobą kłóci.

To prawda, pamiętam nawet z moich czasów zawodniczych, że zawsze były organizowane jakieś specjalne konferencje. Abstrahując jednak od tego, co zrobił trener Probierz, sama lista nazwisk nie była jakimś zaskoczeniem . Są na niej piłkarze, których raczej się spodziewaliśmy.

Selekcjoner ogłosił w środę nazwiska 29 zawodników, z których jeden - Oliwier Zych - pojedzie na Euro jako piłkarz niezgłoszony do kadry. W takim wypadku jeszcze dwóch graczy trzeba będzie odesłać do domu , bo miejsc jest 26. Taki element niepewności dobrze wpływa na drużynę?

Zawodnicy to nie są małe dzieci i muszą zdawać sobie sprawę z tego, że tak wygląda profesjonalny sport na poziomie reprezentacyjnym. Konkurencja nie powinna przeszkadzać piłkarzowi. Wręcz przeciwnie - uważam, że ma być bodźcem do tego, żeby jeszcze mocniej pracować na treningach, pokazywać się z najlepszej możliwej strony.

Sporo się słyszy, że ma za sobą genialny sezon we Włoszech. Może jeśli ktoś oglądał go tydzień w tydzień, to ma inne odczucia, natomiast ja zaglądam w statystyki i widzę dziewięć występów w pierwszym składzie w lidze i jedną asystę. Mówimy przecież o środkowym pomocniku, a takiego piłkarza trzeba rozliczać z wypracowanych liczb. Żeby była jasność - popieram powołanie go do kadry, ale nie wiem, czy nie jest za wcześnie, żeby brać go od razu na Euro.